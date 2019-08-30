هونج كونج تعتقل ناشطين بارزين قبيل مظاهرة الأسبوع المقبل

اعتقلت الشرطة في هونج كونج الناشطين البارزين المؤيدين للديمقراطية، جوشوا وونج وأندي تشان، قبيل مظاهرة كبرى مناهضة للحكومة من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.



واعتقل وونج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة على يد الشرطة بينما كان في طريقه إلى محطة لمترو الأنفاق، حسبما أعلن حزبه السياسي "ديموسيستو"، الذي يدفع نحو حق تقرير المصير في هونج كونج ولم يقدم الحزب أي معلومات إضافية، غير أنه ذكر أنه تم اقتياد وونج إلى مقر للشرطة في منطقة وان تشاي.



وبعد اعتقال وونج، تم اعتقال أندي تشان زعيم الحزب الوطني، المحظور والمنادي بالاستقلال في هونج كونج، حسب موقع "هونج كونج فري برس" الإخباري.



واعتُقل تشان ليل الخميس في مطار هونج كونج الدولي، حيث كان يستعد للتوجه إلى اليابان.



وذكر الموقع الإخباري أنه سبق أن تم اعتقال تشان إلى جانب متظاهرين آخرين لحيازته أسلحة هجومية بعد أن داهمت الشرطة شقة تحتوي على قنابل حارقة.



وأوضح الموقع، أن تشان يواجه اتهامات تتعلق بالاشتباه في تورطه بأعمال شغب والاعتداء على شرطي.