ضبط 2100 قرص مخدر فى كمين دهب

نجح كمين دهب في إحباط ترويج 2100 قرصًا من عقار لعلاج الإدمان وبيعه كمخدر بعد إلقاء القبض على شاب يستقل سيارة وبحوزته الأقراص.



كشفت التحريات، أنه أثناء تمركز كمين أمني بمدينة دهب اشتبهت القوات في سيارة وباستيقافها لفحص أوراقها وتفتيشها اشتبه الضباط في قائدها وبتفتيش السيارة عثر الرائد أحمد السويركي معاون أول مباحث دهب والنقيب طه النجار معاون المباحث داخلها علي 70 علبة من عقار "ليرولين" بإجمالي 2100 قرص، كما تم ضبط مبلغ 37 ألف جنيه فألقيا القبض علي المتهم وتحريز المضبوطات، وأخطر اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء.



وكشفت تحريات ومناقشات الرائد تركي عبد الحميد رئيس مباحث دهب للمتهم، أنه قادمًا من طنطا لتوزيع العقار المخدر علي بعض الصيدليات التي تعاونه في الإتجار بالمخدرات، وتبين من التحريات أن ذلك العقار بديلًا للهيروين وتستخدمه مصحات الإدمان في علاج مرضاهم حيث يعمل كمخدر بديلًا للهيروين لحين سحبه تدريجيًا من الجسد.



شرحت التحريات، أن العقار يباع في السوق السوداء بحوالي 600 جنيهًا للشريط الواحد، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.