صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.



وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 240.57 نقطة، أو ما يعادل 1.18%، ليصل إلى 20701.50 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 85ر15 نقطة، أو ما يعادل 1.06%، ليصل إلى 1506.02 نقطة.



وعلي صعيد آخر ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.



وزاد نيكي 0.08‭‬‬‬ في المئة إلى 20641.49 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة إلى 1502.83 نقطة.



وتراجع المؤشر نيكي الياباني امس الخميس، مبددا انتعاشه في أوائل التعاملات بقيادة وول ستريت في ظل استمرار المخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الصراعات التجارية والمخاطر السياسية.