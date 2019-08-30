بكين تتعاقد مع 100 شريك سياحة وافدة على مستوى العالم

قال مكتب الثقافة والسياحة في بلدية بكين، إن بكين تخطط للتعاقد مع 100 شريك سياحة وافدة على مستوى العالم خلال ثلاث سنوات.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية تعاقدت بكين حتى الآن مع 60 شريكا، حيث تقدمت 89 شركة سياحة في الخارج بطلب للشراكة وتم اختيار 30 شركة هذا العام، وفقًا للمكتب.



وتم إطلاق برنامج الشراكة في عام 2018، بهدف تطوير السياحة الوافدة إلى بكين.



ودعا المكتب شركات السياحة في الخارج إلى تقديم خطط ترويجية بناء على أسواقها المحلية وتفضيلات السياح من أجل معرفة احتياجات السوق بشكل أفضل ووضع خطط ترويجية أكثر استهدافا.



كما تم تنظيم أنشطة التبادل والتعاون بين شركات السياحة في بكين وتلك في دول الحزام والطريق بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وتايلاند وماليزيا وبولندا لتقديم موارد بكين السياحية.