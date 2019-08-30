فحص عينة من الـ"بانجو" ضبط بحوزة تاجرة مخدرات الصف

أمرت نيابة الصف بإرسال عينة من 7 كيلو بانجو ضبطت بحوزة تاجرة مخدرات إلى المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وكتابة تقرير عن نوع المخدر ومكوناته لارفاقه بملف القضية.



واعترفت المتهمة في التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار نهاد أبو النصر القائم بأعمال المحامي العام لنيابات الصف والعياط بترويجها المخدرات علي المتعاطين بالمنطقة المحيطة بها، وأن لها صيت ذائع في تلك التجارة ولها الكثير من العملاء من متعاطي المواد المخدرة.



طلبت النيابة تحريات أجهزة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة وهوية التاجر الرئيسي الذي تقوم المتهمة بشراء المخدرات منه بالتجزئة.



كان قد وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف بقيام "مني س.ر.م" 40 سنة ربة منزل بمزاولة نشاطًا اجراميًا في الإتجار بالمواد المخدرة متخذة من منطقة سكنها مسرحًا لترويجها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمسكنها 3 لفافات كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 7 كيلو و500 جرام.



بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات وقررت حبس المتهمة علي ذمة التحقيقات.