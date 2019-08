صاحبة سيشن "it's just cancer": "هحارب السرطان بدعاكم"

منذ فترة ليست بالبعيدة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورًا لسيشن تحت عنوان "never mind it's just cancer"، ووصفوا الفتاة التي ظهرت بالسيشن أنها جريئة وقوية للغاية.



وقال صاحب السيشن، كريم الصافي، إن السبب وراء هذا السيشن هو رغبة شقيق ميرنا فتحي في الوقوف بجانبها ودعمها أثناء محاربتها السرطان.



ونال السيشن إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا، وظلت دعواتهم تساند ميرنا فتحي، في مواجهة السرطان، ليخرج علينا مصور السيشن عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليؤكد تماثل ميرنا للشفاء مع مرور الوقت.



وكتب كريم الصافي: "ميرنا زي الفل والله ربنا يشفيها وتكون أحسن الناس والله، ربنا يخليها كدا ويكون حسها في الدنيا دايما، ميرنا بتخف شوية شوية دعواتكم".



وقالت ميرنا فتحي، لـ"الدستور": "هحارب السرطان بدعاكم وأنا مش خايفة منه، ادعولي".