مون: مستعد لمصافحة طوكيو بكل سرور

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، اليوم الجمعة، "أنا مستعد لمصافحة اليابان بكل سرور في حال أبدت استعدادها للقاء على طاولة الحوار في أي وقت."



وذكر مون في مقابلة نشرتها صحيفة بانكوك بوست التايلاندية باللغة الإنجليزية أن الإجراءات الانتقامية الاقتصادية التي فرضتها اليابان بشكل غير عادل ضد كوريا الجنوبية لتربطها بخلافات التاريخ، لا تؤثر سلبيا على الاقتصاد الكوري الجنوبي فقط بل على الاقتصاد العالمي.



وجاءت المقابلة قبيل جولة الرئيس مون إلى تايلاند وميانمار ولاوس في الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل.



هذا وأوضح الرئيس أن، الحكومة الكورية الجنوبية تبذل جهودها الدبلوماسية لحل القضية من خلال الحوار، مشيرًا إلى أن إلحاق الأسباب غير الاقتصادية الأضرار بالاقتصادين الكوري الجنوبي والياباني، أمر سخيف للغاية.



وأكد مون أنه، يتوجب على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وكوريا الجنوبية العمل من أجل إثبات أن التجارة الحرة هي طريق الإزدهار المشترك، وأن يسعيان لمنع انتشار الخلاف التجاري بين الدول القوية والحد من الحمائية التجارية.



ودعا آسيان، التي تعتبر صديقة قريبة لكلًا من: كوريا الجنوبية واليابان، إلى حشد الجهود لعودة اليابان إلى الحوار.



وأفاد بشأن كوريا الشمالية أن، مشاركة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، ستصبح مناسبة ذات مغزى لتشجيع وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا.



وقال إن الزعيم "كيم" عبر عن إرادته في اختيار التنمية الاقتصادية بدلًا من الأسلحة النووية في محادثات القمة الثلاث بين الكوريتين، ومحادثتي القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، داعيا آسيان إلى الاضطلاع بدور في إقناع كوريا الشمالية بالتخلى عن الأسلحة النووية.



وذكر أن منتدى الأمن الإقليمي للآسيان والذي انضمت له كوريا الشمالية في عام 2000 بدعم من تايلاند، يعد المجلس الأمن الإقليمي الاستشاري الوحيد الذي تحضره كوريا الشمالية.



وقدم مون تقديره إلى دول آسيان التي تقيم العلاقات الدبلوماسية مع كلًا من: الكوريتين، وعلى مشاركتها في الجهود لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على ثقته بأن السلام في شبه الجزيرة الكورية سيؤدي إلى الإزدهار في شرق آسيا بما في ذلك ما يشمل دول الآسيان.



وأفاد في الختام بأن تايلاند هي صديق حقيقي للبلاد حيث كانت من أوائل الواصلين إلى كوريا الجنوبية لدعمها عندما واجهت صعوبات كبيرة بسبب الحرب الكورية، معبرا عن تطلعه إلى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الكورية - التايلاندية إلى مستوى أعلى.