اليابان توافق على أول شحنة من فلوريد الهيدروجين إلى كوريا الجنوبية

سمحت اليابان بتصدير أول شحنة من فلوريد الهيدروجين إلى كوريا الجنوبية، منذ أن شددت الرقابة على صادراتها إلى البلاد في يوليو الماضي، وفقًا لمسؤول حكومي.



يشار الى أن فلوريد الهيدروجين هو واحد من 3 مواد تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض والتي خضعت لقيود التصدير اليابانية على كوريا الجنوبية.



ومنذ سريان مفعول الضوابط الجديدة، سمحت اليابان مرتين بشحن بوتوريسيست، علمًا بأن المادة الأخيرة المتبقية هي بوليميد الفلور.



وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية " أكدنا مع الدوائر الصناعية المعنية أن اليابان سمحت بشحنة واحدة من غاز فلوريد الهيدروجين."



وورد أن شركة سامسونج للإلكترونيات هي مستلم الشحنة بينما رفضت اليابان تأكيد الشحنة المعنية.



وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ردا على استفسار يونهاب "لم نصدر أي إعلان عن هذا الموضوع، ومن حيث المبدأ، نحن لا ننشر معلومات عن شركة فردية."



وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن، الشحنة الواحدة لا تمثل تحولًا في موقف اليابان وأن سيئول ستواصل المطالبة بإلغاء جميع ضوابط التصدير.



تدهورت العلاقات بين سيئول وطوكيو في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد النزاع التجاري وتعمق الخلافات التاريخية بينهما.