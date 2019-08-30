محادثات دبلوماسيى سيئول وطوكيو تفشل فى تضييق الخلافات

عقد دبلوماسيان كوري جنوبي وياباني محادثات وسط تفاقم الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان.



اجتمع المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية كيم جونج-هان مع نظيره الياباني كينجي كاناسوجي المدير العام للشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية، في مقر وزارة الخارجية في سيئول حيث تبادلا الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قضية العمل القسري.



وسبق أن التقى "كيم" و"كاناسوجي" في يوم 20 أغسطس في بكين بالصين بمناسبة اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان.



يذكر أن كوريا الجنوبية واليابان تشهدان تفاقم الصراع بينهما بعد أن قررت كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) مع اليابان في يوم 22 أغسطس ونفذت اليابان قرارها بإزالة كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم في يوم 28 أغسطس.



وفي الاجتماع، فشل البلدان في تضييق الخلافات بينهما.



وقال مصدر بوزارة الخارجية للصحفيين إن هناك فرقا كبيرا بين موقفي البلدين، مضيفا أنهما فشلا في إحراز تقدم في الاجتماع.



وأعرب "كيم" عن أسفه العميق إزاء قرار اليابان لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، داعيا إلى إلغاء القرار في أسرع وقت ممكن.



وأكد ضرورة إجراء محادثة غير مشروطة وجدية للتعامل مع هذه القضية في أسرع وقت ممكن.



وبدوره، قال كاناسوجي إنه سينقل موقف كوريا الجنوبية إلى وزارة الاقتصاد والصناعة المسؤولة عن إدارة الصادرات.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية تعويض ضحايا العمل القسري إلا أنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق.



ودعا "كيم" إلى البحث عن حل للقضية بناء على اقتراح كوريا لتقديم التعويضات من خلال إنشاء الشركات الكورية واليابانية صندوقا مشتركا بشكل طوعي.



غير أن كاناسوجي جدد التأكيد على أن قرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية التي أمرت الشركات اليابانية بتقديم التعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب بمثابة انتهاك لمعاهدة 1965 التي كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.