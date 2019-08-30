الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محادثات دبلوماسيى سيئول وطوكيو تفشل فى تضييق الخلافات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عقد دبلوماسيان كوري جنوبي وياباني محادثات وسط تفاقم الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان.

اجتمع المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية كيم جونج-هان مع نظيره الياباني كينجي كاناسوجي المدير العام للشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية، في مقر وزارة الخارجية في سيئول حيث تبادلا الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قضية العمل القسري.

وسبق أن التقى "كيم" و"كاناسوجي" في يوم 20 أغسطس في بكين بالصين بمناسبة اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان.

يذكر أن كوريا الجنوبية واليابان تشهدان تفاقم الصراع بينهما بعد أن قررت كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) مع اليابان في يوم 22 أغسطس ونفذت اليابان قرارها بإزالة كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم في يوم 28 أغسطس.

وفي الاجتماع، فشل البلدان في تضييق الخلافات بينهما.

وقال مصدر بوزارة الخارجية للصحفيين إن هناك فرقا كبيرا بين موقفي البلدين، مضيفا أنهما فشلا في إحراز تقدم في الاجتماع.

وأعرب "كيم" عن أسفه العميق إزاء قرار اليابان لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، داعيا إلى إلغاء القرار في أسرع وقت ممكن.

وأكد ضرورة إجراء محادثة غير مشروطة وجدية للتعامل مع هذه القضية في أسرع وقت ممكن.

وبدوره، قال كاناسوجي إنه سينقل موقف كوريا الجنوبية إلى وزارة الاقتصاد والصناعة المسؤولة عن إدارة الصادرات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية تعويض ضحايا العمل القسري إلا أنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق.

ودعا "كيم" إلى البحث عن حل للقضية بناء على اقتراح كوريا لتقديم التعويضات من خلال إنشاء الشركات الكورية واليابانية صندوقا مشتركا بشكل طوعي.

غير أن كاناسوجي جدد التأكيد على أن قرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية التي أمرت الشركات اليابانية بتقديم التعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب بمثابة انتهاك لمعاهدة 1965 التي كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من محمد رمضان على منتقدي حفله في الساحل (شاهد)

منذ أقل من ساعة

اليمنى عمر العمودى يكشف لـ"الدستور" كواليس رسالته الغرامية لـ"كريستيان"

منذ حوالي 17 ساعة

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

هذه عدد ساعات النوم التي تحتاجها لتقليل الوزن

اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

الرئيس نيوز

اليوم.. ختام مؤتمر التيكاد بمشاركة السيسي

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه مع انتهاء تعاملات الأسبوع

"الصحة" تحذر: مضاد حيوي لعلاج الأطفال غير مطابق للمواصفات

الإمارات ترد على اتهامها بقصف قوات الحكومة اليمنية في عدن

منوعات

بكين تتعاقد مع 100 شريك سياحة وافدة على مستوى العالم

طفرة جينية تسبب قلة النوم

مروحية إنقاذ تعلق فى خط كهرباء بألمانيا

بعد 50 عاما.. كيف سيبدو العالم؟

كشكول

"التنسيق" يستقبل رغبات القبول بالجامعات لطلاب "دور ثان" بـ"المرحلة الثالثة"

ننشر تفاصيل خطة تعليم بالفيوم للاستعداد للعام الدراسي الجديد

مد فترة التقدم لامتحان المسابقة الموحدة لطلاب الثانوية التجارية

ننشر شروط التقديم لوظيفة مدير مركز تدريب تربوي بـ 3 محافظات

إسلام سياسي

احتقان إخواني بالسجون بعد بث فيديو "أحمد عارف"

سخرية إخوانية من أحلام "محمد عبد المقصود" بعودة مرسى للحكم

قصة "بطرس" الكاثوليكى مسئول إصلاح أسطول داعش العسكرى فى سوريا

داعية سلفي يفتح النار على تلميذ القرضاوي بعد هجومه على "برهامي"


زيت وسكر

“التنظيم والإدارة”: لا يجوز رفض طلبات الإجازة إلا في حدود الثلث

حقيقة فشل التشغيل التجريبى للتأمين الصحي الجديد

طرق طبيعية لعلاج التهاب البروستاتا

حقيقة طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
ماجد حبته
الضابط الذى يحكم الإعلام الألمانى
مدحت بشاى
عندما تجاهلوا رأى العالم وتفاعل الجماهير
جمال طه
الإخوان بين الصعبانيات والعمليات الإرهابية
المزيد

الثقافة

عايد ونناوى والسيد يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية مختلفة بفرع أسيوط

"شخابيط جوانا".. كتاب جديد لنوران مجدى عن دار الزيات

"نجيب محفوظ الروائي والفيلسوف" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك