بعد وفاة ابنة مدرب برشلونة السابق.. أسباب وأعراض سرطان العظام

توفيت ابنة مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس أنريكي في سن التاسعة بعد صراع مع مرض سرطان العظام، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أعراض المرض الذي توفيت به، وعن أسباب الإصابة بهذا المرض، في سياق السطور التالية:-



أعراض الإصابة:

= ألم شديد في العظام.

= التورم الشديد بالقرب من المنطقة المصابة.

= إضعاف العظام، مؤديًا للكسر.

= الإرهاق بصفة مستمرة.

= فقدان الوزن غير المتعمد.



أسباب الإصابة به

= يبدأ سرطان العظام عن طريق الخطأ في بناء الخلية.

= الخلايا المتراكمة تشكل كتلة (ورم) يمكن أن تغزو الهياكل القريبة أو تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

= المتلازمات الوراثية الموروثة بما في ذلك متلازمة لي فروميني وريتينوبلاستوما الوراثية.

= مرض باجيت في العظام وهو الأكثر شيوعًل في كبار السن.

= العلاج الإشعاعي للسرطان وذلك بسبب التعرض لجرعات كبيرة من الإشعاع.