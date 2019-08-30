احتراق 1.8 مليون هكتار من غابات كندا هذا العام

التهمت الحرائق 1.8 مليون هكتار من أراضي الغابات في كندا حتى الآن هذا العام، وفقا لما ذكر تلفزيون كندا المركزي



وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية قامت كندا بإطفاء 254 حريقا ومراقبة 75 حريقا في الغابات حتى بعد ظهر يوم الأربعاء. أكثر من نصف هذه الحرائق وقعت في مقاطعة بريتش كولومبيا، بحسب المركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات.



وتعد مقاطعة ألبرتا الأكثر فقدا للأراضي حيث شهدت حرائق في الغابات أكثر من أي مقاطعة أو منطقة أخرى بمعدل 955 حريقا، أكبرها حريق تشوكيغ كريك، الذي تسبب في إخلاء حوالي 10 آلاف شخص في الربيع.



وسجلت أونتاريو ثاني أكبر خسارة في الأراضي المرتبطة بالحرائق من بين جميع المقاطعات، بخسارة 270 ألف هكتار من الحرائق مقارنة بـ880 ألف هكتار من الحرائق في ألبرتا.



وشهدت كندا في السنوات العشر الماضية 5670 حريقا في الغابات وخسرت ما يقرب من 2.7 مليون هكتار من الأراضي، وفقا لتلفزيون كندا المركزي.