كيريوس يحافظ على هدوئه ويفوز بسهولة على هوانج فى نيويورك

حافظ الأسترالي الغاضب نيك كيريوس على هدوئه تقريبا ليفوز بسهولة على أنطوان هوانج بنتيجة 6-4 و6-2 و6-4، في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.



ودخل المصنف 28 في البطولة في نقاش حاد مع الحكم قبل بدء المباراة لكنه تفادى غضبه المعتاد ليبلغ الدور الثالث على ملاعب فلاشينج ميدوز للمرة الرابعة.



ورغم خروجه المعتاد عن مشاعره لكن أغلبها كان بسبب غضبه من نفسه لم تكن هناك تقريبا أي أخطاء فيما قدمه وحسم المواجهة في أقل من ساعتين بقليل وصعد لمواجهة الروسي أندريه روبليف.



وفاز كيريوس، الذي فتح اتحاد اللاعبين المحترفين تحقيقا بعد انتقاداته التي وجهها بشأن التنظيم هذا الأسبوع، بالقرعة قبل المباراة واختار أن يستقبل إرسال منافسه.



وكان قرارا ذكيا إذ كسر إرسال منافسه الفرنسي غير المصنف وحافظ على إرساله دون خسارة أي نقطة ليتقدم 2-صفر.



وكسر إرسال هوانج مبكرا في المجموعتين الثانية والثالث ليتفادى أي مفاجآت وحافظ على آماله في حصد لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.



وكانت اللحظة الوحيدة الجيدة لهوانج البالغ عمره 23 عاما في المجموعة الثالثة عندما سدد ضربة خلفية ليكسر إرسال كيريوس الذي قام بتحيته لكن تسديد كيريوس 24 ضربة إرسال ساحقة بالإضافة إلى ضرباته الأمامية القوية كانوا أقوى من احتمال هوانج.



وقبل بدء المباراة بدا أن كيريوس سيقدم فاصلا من أسلوبه المعتاد عندما أظهر الجزء العلوي من قميصه وعليه جملة "كن نفسك ولا تهتم بالآخرين".



وأبلغه حكم المباراة بإخفاء هذا الجزء من القميص وطلب كيريوس معرفة السبب والحديث مع أحد مشرفي البطولة قائلا إنه لن يلعب قبل أن يرى هذا الجزء من اللوائح وبعد حديث قصير مع المشرف تراجع اللاعب الأسترالي وانطلقت المباراة في موعدها.



ودخل كيريوس في نقاش آخر في المجموعة الثالثة عندما بدا أن ضربة إرسال ساحقة منحته التقدم 5-3.



ونطق الحكم بكلمة "حسم الشوط" لكن هوانج طلب اللجوء لتكنولوجيا عين الصقر ومراجعة اللعبة التي أظهرت أن ضربة الإرسال كانت خاطئة.



وتساءل كيريوس بصوت مرتفع عن السبب في السماح بمراجعة تكنولوجيا عين الصقر بعد إعلان الحكم حسم الشوط وطلب التحدث مرة أخرى مع المشرف الذي شرح أن اللوائح تمنح الحق في طلب مراجعة اللعب حتى بعد قرار الحكم.