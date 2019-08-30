الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

كيريوس يحافظ على هدوئه ويفوز بسهولة على هوانج فى نيويورك

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حافظ الأسترالي الغاضب نيك كيريوس على هدوئه تقريبا ليفوز بسهولة على أنطوان هوانج بنتيجة 6-4 و6-2 و6-4، في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

ودخل المصنف 28 في البطولة في نقاش حاد مع الحكم قبل بدء المباراة لكنه تفادى غضبه المعتاد ليبلغ الدور الثالث على ملاعب فلاشينج ميدوز للمرة الرابعة.

ورغم خروجه المعتاد عن مشاعره لكن أغلبها كان بسبب غضبه من نفسه لم تكن هناك تقريبا أي أخطاء فيما قدمه وحسم المواجهة في أقل من ساعتين بقليل وصعد لمواجهة الروسي أندريه روبليف.

وفاز كيريوس، الذي فتح اتحاد اللاعبين المحترفين تحقيقا بعد انتقاداته التي وجهها بشأن التنظيم هذا الأسبوع، بالقرعة قبل المباراة واختار أن يستقبل إرسال منافسه.

وكان قرارا ذكيا إذ كسر إرسال منافسه الفرنسي غير المصنف وحافظ على إرساله دون خسارة أي نقطة ليتقدم 2-صفر.

وكسر إرسال هوانج مبكرا في المجموعتين الثانية والثالث ليتفادى أي مفاجآت وحافظ على آماله في حصد لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت اللحظة الوحيدة الجيدة لهوانج البالغ عمره 23 عاما في المجموعة الثالثة عندما سدد ضربة خلفية ليكسر إرسال كيريوس الذي قام بتحيته لكن تسديد كيريوس 24 ضربة إرسال ساحقة بالإضافة إلى ضرباته الأمامية القوية كانوا أقوى من احتمال هوانج.

وقبل بدء المباراة بدا أن كيريوس سيقدم فاصلا من أسلوبه المعتاد عندما أظهر الجزء العلوي من قميصه وعليه جملة "كن نفسك ولا تهتم بالآخرين".

وأبلغه حكم المباراة بإخفاء هذا الجزء من القميص وطلب كيريوس معرفة السبب والحديث مع أحد مشرفي البطولة قائلا إنه لن يلعب قبل أن يرى هذا الجزء من اللوائح وبعد حديث قصير مع المشرف تراجع اللاعب الأسترالي وانطلقت المباراة في موعدها.

ودخل كيريوس في نقاش آخر في المجموعة الثالثة عندما بدا أن ضربة إرسال ساحقة منحته التقدم 5-3.

ونطق الحكم بكلمة "حسم الشوط" لكن هوانج طلب اللجوء لتكنولوجيا عين الصقر ومراجعة اللعبة التي أظهرت أن ضربة الإرسال كانت خاطئة.

وتساءل كيريوس بصوت مرتفع عن السبب في السماح بمراجعة تكنولوجيا عين الصقر بعد إعلان الحكم حسم الشوط وطلب التحدث مرة أخرى مع المشرف الذي شرح أن اللوائح تمنح الحق في طلب مراجعة اللعب حتى بعد قرار الحكم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

الذهب يهبط مع صعود الدولار

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من محمد رمضان على منتقدي حفله في الساحل (شاهد)

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. محمد صلاح يشتبك مع زميله أثناء التدريب

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

هذه عدد ساعات النوم التي تحتاجها لتقليل الوزن

اكتشاف هرمون طبيعي يقي من السرطان

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

الرئيس نيوز

اليوم.. ختام مؤتمر التيكاد بمشاركة السيسي

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه مع انتهاء تعاملات الأسبوع

"الصحة" تحذر: مضاد حيوي لعلاج الأطفال غير مطابق للمواصفات

الإمارات ترد على اتهامها بقصف قوات الحكومة اليمنية في عدن

منوعات

بكين تتعاقد مع 100 شريك سياحة وافدة على مستوى العالم

طفرة جينية تسبب قلة النوم

مروحية إنقاذ تعلق فى خط كهرباء بألمانيا

بعد 50 عاما.. كيف سيبدو العالم؟

كشكول

"التنسيق" يستقبل رغبات القبول بالجامعات لطلاب "دور ثان" بـ"المرحلة الثالثة"

ننشر تفاصيل خطة تعليم بالفيوم للاستعداد للعام الدراسي الجديد

مد فترة التقدم لامتحان المسابقة الموحدة لطلاب الثانوية التجارية

ننشر شروط التقديم لوظيفة مدير مركز تدريب تربوي بـ 3 محافظات

إسلام سياسي

احتقان إخواني بالسجون بعد بث فيديو "أحمد عارف"

سخرية إخوانية من أحلام "محمد عبد المقصود" بعودة مرسى للحكم

قصة "بطرس" الكاثوليكى مسئول إصلاح أسطول داعش العسكرى فى سوريا

داعية سلفي يفتح النار على تلميذ القرضاوي بعد هجومه على "برهامي"


زيت وسكر

“التنظيم والإدارة”: لا يجوز رفض طلبات الإجازة إلا في حدود الثلث

حقيقة فشل التشغيل التجريبى للتأمين الصحي الجديد

طرق طبيعية لعلاج التهاب البروستاتا

حقيقة طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
ماجد حبته
الضابط الذى يحكم الإعلام الألمانى
مدحت بشاى
عندما تجاهلوا رأى العالم وتفاعل الجماهير
جمال طه
الإخوان بين الصعبانيات والعمليات الإرهابية
المزيد

الثقافة

عايد ونناوى والسيد يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية مختلفة بفرع أسيوط

"شخابيط جوانا".. كتاب جديد لنوران مجدى عن دار الزيات

"نجيب محفوظ الروائي والفيلسوف" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك