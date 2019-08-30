حبس مسجل خطر ضُبط بحوزته 45 قطعة سلاح نارى فى أكتوبر

أمرت نيابة ثان أكتوبر بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليه وبحيازته ترسانة من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.



ووجهت النيابة للمتهم اتهامات حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة أسلحة بيضاء والاتجار بها، واعترف المتهم بعد مواجهته أنه حريص على امتلاكه لكافة الأنواع من الأسلحة من الخرطوش والذخيرة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلي السكاكين والسيوف والكرابيج والشوم وغيرها ليتمكن من استخدامها في المشاجرات بجانب أقنعة يرتديها لإخفاء وجهه بها.



كانت تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، من إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، داخل مسكنه بأكتوبر.



وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيازة عنصر إجرامى سبق اتهامه فى 8 قضايا "سلاح، مخدرات، إيصال أمانة، تبديد، ضرب"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته بندقية آلية، بندقية خرطوش محلى الصنع، فرد خرطوش، رشاش صوت، 164 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 قطعة سلاح أبيض، 9 عصى مختلفة الأشكال والأحجام، 2 سوط "كورباج"، قيد حديدى، قبضة من البلاستيك المقوى، 2 قناع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد اقتنائها واستخدامها فى التشاجر.