أسعار الخشب اليوم.. الروسى 4800 جنيهًا

استقر متوسط سعر الخشب بالسوق المصري، صباح اليوم الجمعة، وبلغ متوسط سعر متر الخشب الزان مقاسات من 100 – 170 سم في حدود 8000 جنيهًا للمتر المكعب، فيما بلغ متوسط سعر متر الخشب السويدي نمرة (1) 5200 جنيهًا للمتر المكعب، ومتر الخشب الروسي في حدود 4800 جنيهًا، والخشب البياض نمرة (1) في حدود 4200 جنيها للمتر المكعب.



وبلغ سعر متر الخشب الماهوجني المستورد 21 ألف جنيه، ومتر الخشب البلوط 25 ألف جنيه، ومتر الخشب التيك وصل إلى 23 ألف جنيه، ومتر الخشب الموسكي بلغ 5800 جنيه، والخشب العزيزي 12 ألف جنيه، وسعر لوح الخشب M.D.F وهو خشب إسباني وصل إلى 340 جنيها، وسعر لوح الكونتر المصنع من الخشب الموسكي والأبلكاش بلغ 600 جنيه ويستخدم في صناعة الموبيليا.



وتعمل الشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على التجارة في منتجات الخشب الذي يتم استيراده لمصر، حيث توجد معاناة بمصر؛ بسبب عدم وجود غابات للأشجار التي يتم من خلالها إنتاج الأخشاب.