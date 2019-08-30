أسعار سماد النترات اليوم.. 4900 جنيهًا للطن

كشف المهندس عبدالواحد الدسوقي رئيس شركة الدلتا للأسمدة، احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك ثبات في أسعار سماد النترات، صباح اليوم الجمعة، في السوق المصري الحر، حيث يبلغ سعر الطن 4900 جنيه.



وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ"الدستور"، أن السعر المدعم للمزارعين يقل ما يقرب من 1000 جنيهًا للطن، أي يصل للمزراعين بسعر 3900 جنيهًا ولكنه يحقق خسائر للشركات؛ لذا لا بد من تحريره حتى تستطيع الشركات الالتزام بزيادة الطاقة الإنتاجية لها.



وتنتج شركتا الدلتا والنصر للأسمدة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصنافًا متعددة من الأسمدة، منها النترات، حيث يتم توجيه الإنتاج للسوق المحلي، وتصدير نسبة مميزة للغاية للخارج.