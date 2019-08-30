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اقتصاد

أسعار الرخام اليوم.. الجلالة تبدأ من 135 جنيهات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:23 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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شهدت أسعار الرخام ارتفاعًا ملحوظًا، صباح اليوم الجمعة لعدة أسباب، أهمها "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية.

ورصدت "الدستور"، خلال جولة ميدانية بمصانع الرخام في شق الثعبان، أسعار الرخام، حيث تراوح سعر المتر الطولي بين 45 و65 جنيهًا؛ حسب عبد الحميد حسان، صاحب ورشة رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح ما بين 145 و200 جنيه، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة ما بين 135 و190 جنيهًا، ومتر الجلالة روز بين 120 و170 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 210 و280 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة في مصر تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

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