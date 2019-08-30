استجابة لـ"الدستور".. مستشفى الجامعى تنقل مريضا لعلاج "حوضه المكسور"

في استجابة سريعة لما نشره موقع "الدستور"، أمر الدكتور طارق خليفة، مدير مستشفى الجامعي الميري بالإسكندرية، بنقل المريض الذي كان يعاني من كسر في الحوض إلى مستشفى ناريمان.



وقال "خليفة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إن المرضى تأتي إلى المستشفى دون دراية هل حالتهم تختص بها هذه المستشفى أم لا، وعندما وجدنا هذا المريض حولناه على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفير جميع ما يحتاج إليه سواء كان علاج أو مكان أو طعام".



وناشد مدير مستشفى الجامعي الميري بالإسكندرية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل المعلومة، وعدم تداول الأخبار بشكل غير صحيح وكما هي دون التحقق من مصدرها، أو البحث وراء معرفة الحقيقة.



وكان "الدستور" نشر بتاريخ ٢٥ من الشهر الجاري، خبر يتحدث عن إهمال المستشفى في استقبال الحالات من ضمنهم الحالة المشار إليها سلفًا، وحالة أخرى عن رفض إجراء عملية بسبب ١٢ جنيها، وجار التحقيق فيها -حسبما قال-.