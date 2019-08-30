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عالم

ماكرون يلتقى زيلينسكى قبل القمة حول أوكرانيا فى سبتمبر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحضير للقمة المزمع عقدها مع روسيا وألمانيا في سبتمبر بشأن أوكرانيا، بحسب ما أعلن الإليزيه.

واستعدادا لهذه القمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذكّر ماكرون بـ"الرغبة المشتركة بإحراز تقدم سريع في الإجراءات الأمنية والسياسية الضرورية لحل النزاع في شرق أوكرانيا".

واتفق ماكرون وزيلينسكي على أن يبقى فريقاهما على اتصال وثيق خلال الأسابيع المقبلة للتحضير لهذه القمة.

وتأمل فرنسا خلال هذه القمة أن تجعل روسيا تستخدم نفوذها على الانفصاليين الموالين لها في الدونباس، من أجل إحلال السلام في المنطقة على أساس اتفاقات مينسك.

من جهة ثانية، هنأ ماكرون نظيره الأوكراني على الدعم الذي قدمه البرلمان الأوكراني إلى رئيس الوزراء الجديد أوليكسي جونشاروك وحكومته.

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