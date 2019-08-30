أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ60.48 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، وتراجع خام برنت نحو 1 دولار بما يعادل 0.9% إلى 60.48 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي 85 سنتا أو 0.9% إلى 56.71 دولار للبرميل.



واجهت أسعار الخام ضغوطا بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.



وتجاهلت السوق انخفاضا كبيرا في المخزونات الأمريكية التي نزلت الأسبوع الماضي عشرة ملايين برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 2.1 مليون برميل.



وارتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة أيضا بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي جديد عند 12.5 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس.



وخفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط حتى نهاية العام، وعزا ذلك إلى ضعف الآفاق الاقتصادية والطلب وارتفاع الإنتاج الصخري الذي قد يبدد أثر جهود أوبك الرامية لدعم السوق.