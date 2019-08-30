المؤشر نيكى يرتفع 0.08‭‬% فى بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.



وزاد نيكي 0.08‭‬‬‬ في المئة إلى 20641.49 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة إلى 1502.83 نقطة.



وتراجع المؤشر نيكي الياباني امس الخميس، مبددا انتعاشه في أوائل التعاملات بقيادة وول ستريت في ظل استمرار المخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الصراعات التجارية والمخاطر السياسية.



وأغلق المؤشر القياسي الجلسة منخفضا 0.09 بالمئة إلى 20460.93 نقطة، بعدما ارتفع 0.15 بالمئة في الجلسة السابقة. وكان المؤشر زاد نحو 0.2 بالمئة في بداية التعاملات بعدما حققت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية مكاسب الليلة الماضية.



غير أن مكاسب نيكي تبددت بفعل المخاوف من تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطورات الأخيرة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى اضطرابات جديدة تنتظر أسواق المال.