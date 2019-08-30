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عالم

البنتاجون: من حق الدول الدفاع عن مصالحها

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، التعليق على اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات باستهداف قواتها بقصف جوي، إلا أنها أشارت، في المقابل، إلى حق أي دولة "في الدفاع عن مصالحها".

واعتبرت المتحدثة، ريبيكا ريباريتش، أن لأي دولة "الحق في الدفاع عن مصالحها والأمر يتعلق بقياداتها وبما تقرره"، مضيفة أن البنتاجون يرفض إبداء رأيه في اتهامات الحكومة اليمنية، وبالتالي ينبغي توجيه السؤال إلى الإماراتيين، على حدّ تعبيرها.

هذا ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية، امس الخميس، تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية حيث أكدت الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي بحسب ما نشرته وكالة "وام".

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