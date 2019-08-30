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تقارير ومتابعات

اليمنى عمر العمودى يكشف لـ"الدستور" كواليس رسالته الغرامية لـ"كريستيان"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:20 ص
جريدة الدستور
سميرة إبراهيم
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أثارت رسالة غرامية من الشاعر اليمني محمد عمر العمودي، إلى الإعلامية كريستيان بيسري مذيعة قناة العربية الحدث، خلال الأيام الماضية، إعجاب عشرات الآلاف من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إعادة نشرها للدرجة التي تحولت معها صفحات الفيسبوك وتويتر إلى حديقة خضراء، تحتضن الحب والحياة.

الشاعر اليمني، الذي رفض حمل السلاح، واستبدله بالقلم، عبر للمذيعة اللبنانية الشقراء، عن مدى حبه الشديد لها وإعجابه بها، ليظهر رد، تبين بعد ذلك أنه ليس لها، ولكن متابعي الحكاية لم يرغبوا في معرفة الحقيقة، فهم أيضا عاشوا خيال الحب معهما، حتى لو لم يكن حقيقي.

"الدستور" تواصلت مع الشاعر العمودي لتتعرف منه على كواليس الرسالة، وتعليقه على ردود الأفعال حولها.

قال "العمودي" كتبت عن كريستيان بإعجاب وعفوية، ولم أكن أتوقع أن يصل النص لها، وقمت بالتغريد به في تويتر ونشره في فيسبوك كباقي النصوص التي كتبتها، وكان له صدى في تويتر وتفاعل كبير لم أكن أتوقعه حتى وصل لها بعد ذلك.

ولفت صاحب الـ ٢٤ عاما، إلى أنه لم يكتب لآخريات، موضحا أن ما كتبه هو ما أملاه عليه الخيال.

وأضافت الشاعر اليمني: بعد أن اشتهر النص في تويتر، فأجاتني كريستيان بإرسال شكر لي في محادثة تويترية، وقامت بالإعجاب بالنص وإعادة التغريد به، وسعدت جدًا بعد أن وصل لها، رغم أنها لم تكن غايتي ذلك.

وتابع: بعد أن كتب سلمان القباتلي الرد عليّ باسمها انتشر مجددًا وتم التداول بأن كريستيان هي من كتبت، وقبل أن يتم التوضيح لهم، كان انتشاره الثاني كبير على نطاق عربي، معقبا: أسعدني جدًا كما أسعدتني مئات الرسائل التي وصلت وآلاف المتابعين القادمين.

واختتم "العمودي" برواية قصته، إذ يقول: أنا أسكن في ريف محافظة أبين، لدي ٢٤ عاما، وتخرجت من الجامعة قبل عام بتخصص محاسبة، وكحال أغلبية أبناء البلد كبّلتنا الحروب وأعاقت أحلامنا ومنحتنا فراغ كبير نحن الذين فضّلنا عدم خوض هذه الحروب والبقاء عاطلين بعد أن أصبحت الجبهات وحمل البنادق مصدر رزق الكثير من الشباب، فوجدت نفسي أكتب نظرًا لهذا الفراغ ولهذه المأساة.

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