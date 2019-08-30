مصرع ربة منزل طعنها شقيقها لشكه فى سلوكها بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها، بعد 8 أيام من تواجدها بمستشفى الزقازيق الجامعى، بعد أن أقدم شقيقها على طعنها بسكين لشكه فى سلوكها.



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد باستقبال مستشفى الجامعة بالزقازيق لـ"هـ.ع.م" 34 سنة، ربة منزل، مطلقة مصابة بطعنات بالبطن والصدر، وحالتها غير مستقرة.



وتبين قيام "ر. ع. م" 31 سنة سائق، شقيق المتهمة والمُقيم بمركز ههيا، بطعن شقيقته داخل منزلها بمدينة أبو كبير لشكه فى سلوكها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى.