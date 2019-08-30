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نائب وزير الدفاع السعودى يبحث مع إسبر تعزيز أمن المنطقة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عقد نائب وزير الدفاع⁩ السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اجتماعًا في واشنطن تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خصوصًا في الجوانب العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف والتصدي للممارسات الإيرانية العدائية المزعزعة لأمن المنطقة، والجهد المشترك في إطار مبادرة حماية الملاحة الدولية، واستمرار جهود قوات التحالف في دعم الشرعية بالجمهورية اليمنية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، وحضره من الجانب الأميركي كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية.

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