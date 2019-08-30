عروسة تقتل زوجها بعد شهرين من الزفاف بالشرقية

لقى عامل مصرعه بمحافظة الشرقية، على يد زوجته، والتى أقدمت على تسديد طعنة له بالقلب أودت بحياته، وذلك إثر خلافات زوجية وقعت بينهما.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "ح. ج. ف" 26 سنة، عامل ومقيم بقرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق، "عريس منذ شهرين" لمستشفي الأحرار، مصاب بطعنة في القلب.



وتبين من التحريات قيام "ف. م. ك" 22 سنة، زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط الزوجة المتهمة.



تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.