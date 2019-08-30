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الثقافة

عايد ونناوى والسيد يتألقون فى أمسية بيت الشعر بالأقصر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:25 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظم بيت الشعر بالأقصر، أمس الخميس، أمسية شعرية شارك فيها الشاعر أحمد عايد، وهو شاعر حصل على منحة كلام للشباب للشّعراء تحت سن 25 سنة من الاتحاد الأوروبي والمعهد الإيطالي بالقاهرة 2013، وجائزة مركز طلعت حرب الأدبية السنوية 2014، والجائزة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة 2014، وجائزة لجنة الشِّعر بالمجلس الأعلى للثقافة 2015. صدر له خمسة دواوين: رماد أخضر- المعتزل- وقت- كما تصفُ المياهُ غزالةً- أحتسي قهوتي... أهذي- سبع كلمات زرقاء.

والشاعر أحمد نناوي حاصل على ليسانس دار العلوم عام 2010. وحصل على جائزة الإبداع الشعري في المغرب دورة الشاعر عبد الرحمن عبد الوافي، وشارك في مسابقة أمير الشعراء. وجائزة المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة. وله تحت الطبع: "كما لو كنتُ أعرفه"، و"فيما يرى الهائم".

والشاعر رجب السيد ـ من مواليد قرية بان العلم مركز العدوة محافظة المنيا، وهو شاعر وملحن مصري يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقام بتقديم الأمسية الشعرية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر

بدأت الأمسية بالشاعر أحمد عايد الذي قرأ من قصيدة "عبور":

هتفتُ بغيمٍ عابرٍ فوق شُرفتي:
"هنا...
الرُّوح ظمأى
كلما جئتَ، تجفلُ

"وتذوي حياءً
ثم تَسقطُ قطرةٌ،
فتحيا.
وتنسى أمسها،
حين تهطلُ".

سأرقصُ
-يا زُورْبَا العزيز-
بخفَّةٍ
فمَنْ لي بموسيقى
تَجِنُّ وتَخْبِلُ؟!

ومن قصيدة أخرى بعنوان "ترنيمة":

كفَّايَ
أُغنيتانِ مِن روح النَّدى
ودمي
فضاءٌ بالغمام تعمَّما

لا كافَ تشبيهٍ تليقُ بخطوتي
حتَّى ولو قال الرُّواةُ: "كأنَّما..."

زرقاءُ أزمنتي
وليليَ مُقمرٌ
ويدي تصدُّ الموتَ؛ حتَّى يُحجما

شفتايَ مزمورٌ... يُغنِّي... ينتشي
وغدي يُلوِّحُ للسُّراةِ تقدُّمًا
غنَّيتُ... تتَّسعُ الحياةُ لشاعرٍ
حاربتُ... تتَّسعُ الحياةُ لعاشقٍ
وتضيقُ عن وغدٍ يعيشُ مُسلِّمًا
ثم تلاه الشاعر أحمد نناوي والذي قرأ من قصيدة "أحد عشر كوكبًا":
رأيتُ هناك سيدةً
تُراقب آخر الأنباءْ
وتكشف عن شعور الحزن
في مستقبل الغرباءْ
لعل سنين غربتها
تثير حفيظة الشعراءْ

رأيت البحر ينظر لي
ويهمس قائلًا بخفوتْ
ألم تكُ غير مكترثٍ
وأنت تهيمُ في الملكوتْ
فكيف تظلُّ يا منسيُّ
منسيًّا ببطن الحوتْ؟!

كما قرأ من قصيدة "كما لو كنتُ أعرفه":
يا ألله!
هذا الطفل كالعصفور
يشدو كلما هدأت جوارحه
وحيدًا كنتُ ألمحه
يوظف علبة الألوان
يرسم هيئة العصفور
وحين يكابد الأشواق فوق التل
ويفصح عن تخيله
فيسأل ربه: يا رب
هل لو طار هذا الطائر العصفور
نبض الأرض قد يختل؟!
ويسأل هل؟!
ثم اختتمت الأمسية بالشاعر رجب السيد والذي قرأ قصيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

مني السلام عليك يا خير الورى قد غلفته دموع عين باكية

كثرت ذنوبي في حياتي كلها والنفس ها هي في حماكمُ جاثية

والعين تسكب دمعها في حسرة تبًّا لها إن لم تكن متباكية

أمارتي قد سودت وجهي هنا والروح من خزيي لها متشاكية

ندمي على ما ضاع مني سيدي جريًا بدنيانا التي هي فانية

جاء المقر بذنبه لك زائرًا والذل في عينيه شمس بادية

والقلب مهموم وأنت رجاؤه فامنح صفحًا للسنين الخالية

كما قرأ من قصيدة أخرى بعنوان "الإلهام"

فوق أهداب المودة أفرد الإلهام بُرده

وامتطى أفق التجلي في اندفاع ما أرده

عن فضاءات المعاني شاغلًلا قد حد حده

جاب آفاق الأماني مُنجزًا للحرف وعده

دقَّ أبوابًا لوصلٍ قطع الحسّاد وده

وهو يعدو في ثباتٍ مُشْرِعًا للريح زنده

أُسرجت خيل الخيالِ واستوت في العدو بعده

واستباح الفكرَ جيشٌ للحمى شِعري أعدّه

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