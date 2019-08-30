اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل ضيوف الرحمن إلى القاهرة

تواصل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، استقبال أفواج ضيوف بيت الله الحرام، عقب أدائهم مناسك الحج الشريف لهذا العام، وذلك على متن طائرات الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران"، فى إطار الجسر الجوى الذى سيرته الشركة من انطلاق موسم الحج.



ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، طوال اليوم الجمعة، ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل ٣١٠٠ حاج، بواقع ٧ رحلات من جدة لنقل ١٥٠٠ حاج، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج دولة مالى، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاج من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.

