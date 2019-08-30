فرق الإنقاذ تواصل محاولات استخراج جثة شاب انهارت عليه حفرة بالعياط

تواصل فرق الإنقاذ البري بالحماية المدنية بالجيزة، أعمال البحث عن جثة شاب انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار بجبال العياط.



وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه أثناء قيام "أحمد.ج.ح" بالحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليهم الحفرة وتمكن الباقين من الخروج منها إلا أنها انهارت عليه لطبيعة المكان الرملية ليختفي بداخلها.



وحددت التحريات التي أجراها العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا هوية باقي المنقبين، حيث تبين أنهم والد المتوفي و4 آخرين أغلبهم من محافظة الفيوم وقدموا للتنقيب عن الآثار بجبل طهما بالعياط.



ونجحت قوة أمنية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط من إلقاء القبض عليهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار.



وتعذر علي فرق الانقاذ طوال 5 أيام استخراج جثة الشاب المتوفي لطبيعة المنطقة الوعرة وانهيار الرمال بكميات كبيرة ما يعمق من مكان وجود الجثة داخل الحفرة.