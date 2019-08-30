بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان بالمنيا الجديدة

*30 ديسمبر المقبل الانتهاء من اول مرحلة لمشروع "Janna" تكلفة 316 مليون جنية لتنفيذ 528 وحدة سكنية *



قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه جاري البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي على مساحة 200 فدان، وسيتم الانتهاء من المشروع مارس 2020 المقبل، موضحًا أن المرحلة الثالثة تشمل تنفيذ 304 عمارات بواقع 3850 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 962 مليون جنيه.



وأضاف "مصطفى" فى تصريحات لـ"الدستور" أن المشروع يضم أعمال تنفيذ مدرستان للتعليم الأساسي بقيمة 48 مليون جنيه، 4 حضانات بقيمة 4 ملايين جنيه، وتنفيذ وحدتين لرعاية الصحية بتكلفة 48 مليون جنيه. وسيتم تنفيذ 4 ملاعب خماسية بتكلفة 8 ملايين جنيه، فضلا عن أنه سيتم تنفيذ سوق تجاري على مساحة 600 متر مسطح بإجمالى تكلفة 1.800 مليون جنيه.



وأعلن أنه يجري حاليًا تنفيذ أول مشروع للإسكان الفاخر "Janna" على مساحة 14 فدانا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع 30 ديسمبر المقبل.



وأضاف أن المشروع يضم تنفيذ 22 عمارة بواقع 528 وحدة سكنية وتبلغ التكلفة الإجمالية للوحدات نحو 316 مليون جنيه، لافتًا إلي أن المشروع يشمل تنفيذ سوق تجاري بتكلفة استثمارية 1.800 مليون جنيه، بينما يستفيد المشروع من خدمات المنفذ بالحي الخامس والسادس.