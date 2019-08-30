القبض على 6 متهمين سرقوا 900 ألف جنيه من سائق بالمنيا

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا، 6 متهمين قاموا بسرقة مبلغ 900 ألف جنيه وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بلنصورة المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالي قدره 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل بيج اللون.



وبتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم محمد عصمت رئيس مباحث المركز، والنقباء: محمود مصطفى معاون أول المباحث، ومحمد زيدان علاء سلطان، ومحمد إسماعيل، ومحمد صلاح، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "ضاحي-ع-ه" 34 سنة، "وعامر-ه-س" 34 سنة، مقيمان بني خالد بمركز ملوي، "ومصطفى-س-ص" 25 سنة، و"سليمان-ص-أ" 55 سنة، مقيمان بعزبة سيف النصر بملوي، و"محمود-ر-ص" 30 سنة، و"أحمد-ع-ع" 30 سنة، مقيمان بنزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص.



تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأول والثاني مبلغ 800 ألف جنيه وطبنجة ٩ ملي، و6 طلقات، وسيارة ملاكي ماركة الينترا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وسرقة المبلغ المالي من داخل سيارة "ع. ج. ك" 63 عامًا سائق، مقيم بمركز بني مزار حال قيامه بتوصيل المبلغ إلى أحد الأشخاص بمركز أبوقرقاص.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.