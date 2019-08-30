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محافظات

بالصور.. على الحجار يتألق بالمهرجان الصيفى بأوبرا الإسكندرية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:42 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أحيا الفنان الكبير على الحجار، مساء الخميس، حفلًا فنيًا، بمسرح دار أوبرا الإسكندرية، فى حفل فنى كامل العدد وفى صورة حضارية جميلة أثبتت أن الجمهور السكندرى قادر على انتقاء الفنون الراقية والسعى إلى تذوقها.

ورفع شباك التذاكر لافتة كامل العدد قبل الحفل بأيام، وبدأ الفنان الكبير الحفل بأغنية "متمنعوش الصابرين"، حيث استقبله الجمهور السكندرى بالحفاوة والترحاب.

ثم قدم مجموعة من أجمل أغانيه التى قدمها خلال مشواره الفنى الطويل منها "يا طالع الشجرة، تجيش نعيش، غوايش، اتفقنا، الزين والزينة، السيرة الهلالية، عنوان بيتنا، بوابة الحلوانى، عم بطاطا، على قد ما حبينا، جايلك حبيبتى، فى قلب الليل، عارفة، القلب تعبان، مسألة مبدأ، يا اسكندرانى، أنا كنت عيدك، الليل وآخره، انت المدد".

واختتم الحفل ببانوراما وطنية ضمت عدد من أشهر المؤلفات الوطنية منها "عدى النهار، بسم الله، رافعين رايات النصر، خلى السلاح صاحى، باسمك يا بلدى، حلوة بلادى السمرة،ودول مين ودول مين، واحلف بسماها"، وتفاعل الحضور ملوحًا بالعلم المصرى ومرددًا "تحيا مصر".

وتواصل دار أوبرا الإسكندرية، بقيادة الدكتور مجدي صابر حفلات المهرجان الصيفى بحفل فنى مساء اليوم الجمعة للفنانة التونسية غالية بن على.

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