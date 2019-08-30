بالصور.. بعثة الجونة تصل القاهرة بعد انتهاء المعسكر الأوروبى

عادت بعثة فريق نادي الجونة إلى القاهرة بعد انتهاء فعاليات المعسكر الأوروبي الذي استضافته دولة سلوفينيا استعدادا للموسم الجديد.



واستمر معسكر الجونة لمدة أسبوعين حقق خلالهما فوزا وديا على أوليمبيا السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تعادل في مباراة ودية أخرى بهدفين لمثلهما مع سيلي السلوفيني.



جدير بالذكر أن نادي الجونة أعلن مؤخرًا، رسميًا تعاقده بشكل نهائي مع عمرو السعداوي قادمًا من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.



وغرد النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "عمرو السعداوي، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ينضم لنادي الجونة بشكل نهائي في صفقة انتقال حر".



وكان السعداوي قد لعب الموسم الماضي لصفوف الجونة معارًا لمدة موسم، حيث ساهم في بقاء الفريق بالدوري الممتاز.