التصريح بدفن جثة حداد عثر عليها داخل شقة بحدائق القبة

صرحت النيابة العامة بجنوب القاهرة بدفن جثة حداد عثر عليه في حالة تعفن داخل شقته بحدائق القبة، بعد أن أثبت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بوجود جثة داخل شقة بشارع الساقية، بالانتقال والفحص تبين أنها لشاب يعمل حداد متعفنة وفي بداية التحلل.



وتبين من التحريات أن، المتوفي يقيم بمفرده في الشقة ويوم اكتشاف الواقعة اتصل به أحد زملائه دون رد فتوجه للشقة وقام بكسر الباب بمساعدة أقارب المتوفي، وتبين أن الجثة في حالة تعفن.



كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما أكدته التقارير الطبية أن الوفاة طبيعية وتحرر محضر بالواقعة.