السيطرة على حريق التهم طابقين بمبنى إدارى بالقاهرة الجديدة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل نشب فى مبنى إدارى تحت الإنشاء بشارع التسعين الشمالى بالقاهرة الجديدة.



وقد تسببت النيران فى إحداث حالة من الفزع لدى السكان بالمنطقة نتيجة تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.



وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمبنى ادارى تحت الإنشاء بشارع التسعين الشمالى بالقاهرة الجديدة.



على الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء و2 سلم هيدروليكي بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم محاصرة النيران التى التهمت أجزاء الطابقين السادس والسابع من المبنى.



فيما تم غلق محيط منطقة البلاغ وفرض كردون أمنى حتى الانتهاء من الحريق والسيطرة عليه.