أسباب الإصابة بسرطان الحنجرة وطرق الوقاية منها

في الآونة الأخيرة أثبتت العديد من الدراسات إصابة الكثيرين بمرض السرطان وتحديدًا سرطان المريئ، والحنجرة، والذي يسبب عدة مشكلات في التنفس للشخص المصاب به، ويرصد "الدستور" بحسب موقع الصحة العالمي، أسباب الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه في سياق السطور التالية:-



أسباب الإصابة

= التدخين يسبب الإصابة بسرطان الحنجرة والمريئ سواء كان تدخين السجائر والشيشة والتدخين السلبي أيضًا.

= الإكثار من تناول المشروبات الكحولية.

= صعود الأحماض المساعدة على الهضم إلى البلعوم والمريء والحنجرة، دون البقاء داخل المعدة.

= إصابة الشخص بسرطان الغدة الدرقية وتناوله اليود المشع، وهذا ايضا ينتج عنه إصابته بسرطان الحنجرة.



طرق الوقاية

= الامتناع عن التدخين والأشخاص المدخنين.

= إزالة الورم الحميد فوريًا لأنها تعرض الشخص للإصابة بسرطان الحنجرة.

= تغيير النظام الغذائي من حين لآخر.

= تقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة وتناول كميات بسيطة على فترات متباعدة.

=التقليل من الأطعمة الحارة كالفلفل والشطة والبهارات.

= الابتعاد عن تناول المياه الغازية بكثرة.

= أن يضع الشخص رأسه على الفراش بوسادة عالية.