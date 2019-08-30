تفاصيل إصابة فلاح سقط من قطار الصعيد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إصابة فلاح سقط من قطار الصعيد بإحدى قرى العياط.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد سقوط شخص من قطاع الصعيد واصابته بعدة اصابات.



انتقلت على الفور قوة أمنية ترأسها المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا وتبين من الفحص أن المصاب يبلغ من العمر 38 عاما فلاح من قرية سبع الحطب بأسيوط سقط من القطار اثناء مروره بمحطة البليدة بالعياط.



وأشارت التحريات برئاسة العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط أن المصاب أثناء استقلاله القطار رقم 188 المتوجه من القاهرة إلي أسيوط اختل توازنه أثناء توقفه علي الباب وسقط علي القضبان، فأصيب بكسور بالضلوع وكدمات بالظهر وتجمع دموي بالرقبة وجرح قطعي بفروة الرأس وتم نقله لمستشفي قصر العيني لتلقي العلاج.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة للتحقيق.