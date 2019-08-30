طفرة جينية تسبب قلة النوم

كشفت دراسة نشرتها مجلة «نورون» المختصة في الصحة العصبية، أن من ينامون مدة قصيرة، تكون لديهم طفرة في جين يسمى «ADRB1»، حيث لاحظت الأستاذة في جامعة سان فرانسيسكو، يينج هوي فو، في دراسة أجرتها عام 2009، وجود طفرة بارزة في جين معروف بـ«DEC2»، يتولى في العادة ضبط الساعة البيولوجية لدى الإنسان.



وبعد نشر تلك الدراسة، قام كثيرون ممن ينامون مدة قصيرة، بالتواصل مع الباحثة، حتى يحصلوا على إيضاح بشأن حالتهم.



واستغل الأكاديميون هذه الفرصة، فقرروا أن يستفيدوا من المتصلين، وأجروا دراسة ثانية، على نحو أكثر تفصيلًا.



وبعد إجراء فحوص الحمض النووي للمشاركين في الدراسة، كشفت النتائج عن وجود طفرة جينية لدى عائلة ينام أفرادها مدة قصيرة في اليوم.