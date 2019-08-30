اندلاع اشتباكات قوية فى عدة محاور جنوب طرابلس

أفادت صحيفة المشهد الليبية، باندلاع اشتباكات قوية في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميلشيات الموالية لحكومة الوفاق.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الاشتباكات العنيفة اندلعت ليل الخميس في محاور «وادي الربيع» و«عين زارة» و«الخلة الفرجان» جنوب العاصمة.



وتأتي الاشتباكات بعد هدوء حذر استمر خلال اليومين الماضيين مع اشتباكات محدوة في محوري الزطارنة وكوبري الحديد بالعاصمة طرابلس.



وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس من اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني تحت مسمى «طوفان الكرامة»؛ لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة والميلشيات التي تسيطر على مؤسسات الدولة وتعيث بها فسادًا.