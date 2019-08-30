ضبط 887 مخالفات مرافق ومسطحات على النيل فى بالمنيا

تمكنت حملة (إزالات) بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة المنيا، التسع من ضبط 859 مخالفات مرافق عامة و14 مخالفة مسطحات مائية وإزالة 14 حالة تعدي علي نهر النيل.



كانت حملة أمنية مكبرة ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا وبالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة قد ضبطت مخالفات مرافق عامة من بينها مخالفات محلات تجارية وورش صناعية ومقاهي وباعة جائلين ومخالفات اعتداء علي حرم الطريق العام ووجود تشوينات هدم وبناء



كما تمكنت شرطة المرافق بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية من ضبط 14 مخالفة تتعلق بمياه الري أو الصيد الجائر الغير قانوني وإزالة 14 حالة تعدي علي نهر النيل منها مخالفات بناء علي ضفاف النيل أو مخلفات تلوث المياه فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر بالمخالفات وعرضها علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.