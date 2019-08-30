إقبال كبير على معرض "ماكس" الدولى للطيران فى موسكو

أفادت مديرية الشرطة بمقاطعة موسكو، بأن أكثر من 140 ألف شخص زاروا خلال الأيام الثلاثة الماضية، فعاليات "معرض ماكس الدولي للطيران" الذي يقام في منطقة جوكوفسكي بالقرب من موسكو.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مصدر في المديرية: "في يوم 29 أغسطس 2019، زار المعرض الدولي الرابع عشر للطيران والفضاء MAKS-2019، أكثر من 51 ألف شخص.. وفي يوم 28 أغسطس، بلغ عدد الزوار أكثر من 51 ألف شخص، وفي 27 أغسطس، زار المعرض، حوالي 40 ألف شخص".



وأضاف المصدر، الأمن مستتب في منطقة المعرض، ولم تحدث أي مخالفات أو انتهاكات تستحق الذكر هناك.



ويشارك في حفظ النظام، رجال الشرطة وعناصر من الحرس الوطني الروسي.