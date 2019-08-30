تنفيذ 1984 أحكامًا قضائية متنوعة بحملة أمنية فى المنيا

تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع من ضبط 1984 هاربين من أحكام قضائية صادر ضدهم أحكام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بعد إبلاغ النيابة العامة.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع في ضبط 1984 متهم هاربين من أحكام قضائية من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة علي المتهمين المضبوطين وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.