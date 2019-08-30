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عالم

بومبيو: سنرد على العقوبات الإيرانية ضد صندوق حماية الديمقراطية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستتخذ تدابير جوابية ردا على قرار السلطات الإيرانية المتعلق بفرض عقوبات ضد أشخاص ترتبط نشاطاتهم بصندوق حماية الديمقراطية، الأمريكي

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف بومبيو: "المحاولات المتواصلة من جانب النظام الإيراني، لتخويف صندوق حماية الديمقراطية، ومركز التحليل الأمريكي، يجب أن يتم شجبها من جانب كل الشعوب المحبة للحرية في العالم. الولايات المتحدة تنظر بجدية إلى هذه التهديدات، وستحمل المسؤولية للنظام ولجهازه الحكومي".

وفي يوم الخميس، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده ستضيف قريبا، إلى قائمة العقوبات، المجموعة الأولى من الأشخاص الذين ترتبط أنشطتهم بمؤسسة حماية الديمقراطية. وأكد أن القائمة تضم أفرادا "يلعبون دورا مهما في نشاطات الصندوق ضد إيران".

وفي 24 أغسطس، أعلنت إيران، إدراج صندوق الديمقراطية الأمريكي ورئيسها مارك دوبوفيتس في قائمة العقوبات. ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، تم اتخاذ القرار في إطار قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الأمريكية في المنطقة.

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