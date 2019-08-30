ضبط 18 سلاح نارى و3 قضايا مخدرات فى حملة المنيا

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا 18 قطعة لأسلحة نارية غير مرخصة و3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة قبل بيعها وترويجها علي عملائهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 18 قطعة سلاح ناري غير مرخصة من بينها بندقية آلية وبندقية خرطوش و12 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع بالإضافة إلي 57 طلقة حية متنوعة الأعيرة.



كما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 162 جرامًا من مخدر الحشيش و110 قرصًا مخدر من مختلف الأنواع قبل بيعها وترويجها علي عملائهم.



تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين والذين أكدوا في اعترافاتهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها فتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.