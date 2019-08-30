50 مليون جنيهًا لتمويل مشروعات الإنارة فى الإسكندرية

أجتمع العميد فادي وديع رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم، بعدد من نواب دوائر الحي، لوضع مقترحًا بأولويات المناطق التي في حاجة لمشروعات إنارة هامة وملحة للعام ٢٠٢٠٢٠١٩، والتي سيتم تمويلها من خلال مبلغ ٥٠ مليون جنيه، تم تخصيصها من المحافظة لهذا الغرض.



حضر الإجتماع كلا من النواب: عمرو كمال الدين، وكمال احمد، وهيثم الحريري، ومندوب النائب طارق السيد وسكرتير عام الحي.



وأعلن حى وسط خلال بيان أصدره اليوم، أنه تم الإتفاق على عدد من المشروعات والإحتياجات لإنارة مناطق هامة وملحة داخل الحي، بحضور مدير إدارة الكهرباء بحي وسط، ومندوبي كافة المناطق بشركة كهرباء الإسكندرية.



وتم التركيز علي المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا بأبيس، وغربال محرم بك، محطة مصر، العطارين، وباب شرق، لتجري بها مشروعات إحلال وتجديد كاملة أو جزئية.