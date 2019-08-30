تحرير 3959 مخالفات مرورية وضبط 5 سائقين يتعاطون مخدرات بالمنيا

تمكنت حملة مرورية مكبرة من تحرير 3 الآف و959 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 5 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بمحافظة المنيا.



كانت مباحث المرور تحت إشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا، قد شنت حملة مرورية على شوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة التسع نجحت خلالها في تحرير 3 ألاف و959 مخالفة مرورية متنوعة من بينها: سيارات ودراجات بخارية ومركبات دون لوحات معدنية وآخرى غير مرخصة وضبط سيارات مخالفة للقواعد المرورية بالسير عكس الاتجاه أو الانتظار بأماكن ممنوع الانتظار بها كما تم ضبط عدد من سائقي سيارات الأجرة لقيامهم بتحصيل أجرة من الركاب أزيد من التعريفة المقررة



كما تم ضبط 5 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة بعد فحص عينة 57 سائق.