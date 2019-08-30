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منوعات

بعد 50 عاما.. كيف سيبدو العالم؟

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد تقرير جديد حول ماسوف يحدث بمستقبل التكنولوجيا بأن الطرق السريعة تحت الماء والرياضات القائمة على الأجهزة اللوحية الطائرة وقضاء الإجازات في الفضاء، ستكون ضمن الأمور الشائعة خلال 50 عاما.

وكشف التقرير أيضا أن الإنتاج الضخم للأعضاء ثلاثية الأبعاد وعمليات الزرع، وكذلك التنظيف الذاتي في المنازل، سيصبح جزءا أساسيا من الحياة اليومية.

وقامت مجموعة من الأكاديميين وخبراء المستقبل، بمن فيهم رئيس TechUK والمدير المشارك لمعهد Coding Jacqueline de Rojas، ومدير الهندسة والتعليم في الأكاديمية الملكية للهندسة، الدكتور ريس مورغان، وعالم مستقبل الغذاء الدكتور مورغين غاي، بالإشراف على هذا التقرير.

وأعدت شركة "سامسونغ" التقرير احتفالا بافتتاح "سامسونغ KX"، وهو عبارة عن "مساحة خبرة" جديدة ومتجر للبيع بالتجزئة في King's Cross، لندن، التي ستستضيف دروسا تعليمية حول التكنولوجيا وجلسات للصحة والرفاهية وفئات أخرى.

ويوحي تقرير "Samsung KX50: The Future in Focus"، أنه بحلول عام 2069 سيشهد العالم ثورة حقيقية في وسائل النقل، مع تصميم أنظمة نقل الأنابيب تحت الماء بين المملكة المتحدة والبر الرئيسي في أوروبا ومناطق أخرى، حيث تنقل الكبسولات عالية السرعة المسافرين بين بعض البلدان، في أقل من ساعة.

ومن المتوقع استخدام سيارات الأجرة والحافلات في المناطق الحضرية لخفض الازدحام، بينما يتضمن السفر لمسافات طويلة استخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، تحلق في الجو العلوي بسرعة فائقة، ما يقلل من وقت السفر بين لندن ونيويورك إلى أقل من 30 دقيقة، وفقا للتقرير.

وفي مجال الصحة، ستصبح المتابعة الافتراضية للحالة الصحية للمرضى طوال حياتهم، أكثر شيوعا مع ترجمة الأعراض والحالات المرضية إلى أي لغة.

ويزعم التقرير أن الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع للأعضاء الحيوية، ستوفر بدائل فورية لأولئك الذين يحتاجون إليها، وستصبح الحشرات مصدرا رئيسيا للبروتين، كما ستكون مطابخ المستقبل مجهزة بأدوات لاستثمار إنتاج الحشرات.

وسأل التقرير عددا من البريطانيين عن التنبؤات التي يودون رؤيتها كحقيقة واقعة، حيث قال 63% من أولئك الذين شملهم الاستطلاع إن منازل التنظيف الذاتي، التي تعمل بتقنية الروبوت ستكون الخيار الأفضل، يليها عمليات الزرع لمراقبة الإحصائيات الصحية وسيارات الأجرة والحافلات.

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