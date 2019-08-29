إطلاق تاكسي جوي في أجواء موسكو عام 2020

اتفقت شركتا "مروحيات روسيا" (فيرتوليوتي روسيي) و"يانديكس تاكسي" على إطلاق خدمة لتنفيذ الرحلات الجوية داخل العاصمة موسكو بدءا من العام 2020، لتكون الأولى من نوعها في روسيا.



وتخطط الشركتان أن تكون الطائرة المروحية الخفيفة VRT-500 وسيلة أساسية لنقل الركاب ضمن مشروع التاكسي الجوي.



وأوضح ألكسندر أوخونكو، المدير العام لشركة "في آر تكنولوجي" للتصميم التابعة لشركة "مروحيات روسيا"، أن اتفاقية إنشاء الخدمة الموقعة على هامش معرض "ماكس 2019" الدولي للطيران، يقضي بإقامة نظام كامل للتاكسي الجوي سيشمل طائرات دون طيار ومركبات جوية مأهولة ومنظومة إدارة الحركة الجوية والبنية التحتية اللازمة.



وأضاف أن الشركتين ستطلقان العام القادم الرحلات الجوية التجريبية في اتجاه ضواحي موسكو وإلى داخل طريق السيارات الدائري المحيط بالعاصمة، وبعد التأكد من سلامة تلك الرحلات وربحيتها ستشرعان في تنفيذ الرحلات من المدينة إلى مطاراتها الدولية.



وكشف أوخونكو أن سعر رحلة لراكب واحد في مقعد درجة رجال الأعمال على متن التاكسي الجوي سيكون "نحو 3 ألف روبل (تقريبا 45 دولار وفق سعر صرف الدولار في روسيا اليوم الخميس)، و2700 روبل للدرجة العادية".



من جهته، أشار مدير التنمية والتعاون في "يانديكس تاكسي"، ألكسي فيدوتوف، إلى أهمية المشروع بالنسبة لموسكو نظرا إلى أن العاصمة كثيرا ما تعاني من الازدحام المروري. واعتبر أن إطلاق التاكسي الجوي سيسهم في تخفيف الازدحام.



وعبر أوليغ سميرنوف، رئيس لجنة الطيران المدني التابعة للهئية الفيدرالية الروسية لمراقبة حركة النقل، عن ثقته بنجاح المشروع الرائد، ورأى أن التاكسي الجوي سيصبح وسيلة نقل بديلة في كبرى مدن روسية.