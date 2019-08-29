جدول مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

انتهت منذ قليل مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 20192020 والتي اقيمت في حفل برعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في إمارة موناكو الفرنسية.



وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن العديد من المباريات القوية كعادة البطولة الأقوى أوروبيًا وعالميًا.



وأوقعت القرعة برشلونة الإسباني في مجموعة نارية ضد بورسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي.



ويستهدف برشلونة هذا الموسم هذا الموسم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، من أجل مصالحة جماهيره على الطريقة التي خرج بها من هذه المسابقة أخر موسمين ضد روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي.



إليكم جدول مباريات برشلونة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا:



‏179: دورتموند – برشلونة

‏210: برشلونة -إنتر

‏2310: سلافيا – برشلونة

‏511: برشلونة سلافيا

‏2711: برشلونة – دورتموند

‏512: إنتر – برشلونة