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رياضة

هونيس يعتزم التنحي عن رئاسة بايرن

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:55 م
جريدة الدستور
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قرر أولي هونيس رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في المواسم السبعة الأخيرة، التنحي عن منصبه في وقت لاحق من العام الحالي.

وأبلغ هونيس 67 عاما النادي بعزمه عدم الترشح لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة النادي في 15 نوفمبر القادم، كما سيتخلى عن منصبه في رئاسة اللجنة الإشرافية، لكنه سيظل عضوا في هيئة الرقابة.

وتم طرح اسم هربرت هاينر 65 عاما الرئيس السابق لشركة (أديداس) للأدوات والمستلزمات الرياضية، ليكون خليفة لهونيس في كلا المنصبين، علما بأنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الإشرافية للنادي حاليا.

وكان لهونيس دور رائد في بايرن لأكثر من 40 عاما، حيث كان لاعبا سابقا بالفريق البافاري، وكان ضمن صفوف المنتخب الألماني الذي توج بكأس العالم عام.1974

وعمل هونيس مديرا للنادي في البداية، قبل أن يتم انتخابه رئيسا لبايرن عام.2009

ومن المقرر أن يقدم هونيس مزيدا من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي سيعقده غدا الجمعة بملعب (أليانز أرينا) معقل بايرن.
ويرغب هونيس في أن يتعاون هاينر في العمل الإداري مع أوليفر كان حارس مرمى بايرن ومنتخب ألمانيا السابق، الذي يعد خليفة محتملا لكارل هاينز رومينيجيه، الرئيس الحالي للنادي.

ومن المتوقع أن يتنحى رومينيجيه 63 عاما عن منصبه بنهاية عام 2021 على أقصى تقدير.

وذكر بيان لبايرن اليوم أن هونيس أوصى أعضاء المجلس الاستشاري، الذين سيقومون بترشيح المتنافسين على رئاسة النادي، باختيار هاينر خلفا له.

وسيقترح مجلس الإدارة الآن وضع هاينر كمرشح للرئاسة أمام أعضاء النادي في الاجتماع السنوي الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يتخلى هونيس عن رئاسة مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأول بعد هذا الاجتماع السنوي، وأعلن بايرن أنه سوف يستمر كعضو في مجلس الإدارة حتى نوفمبر عام.2023

وفي حفل استقبال جرى بمدينة ميونخ الألمانية أمس الأربعاء، قال هونيس إنه سيواصل تقديم الدعم للنادي حتى بدون تقلده لأي منصب.
وشدد هونيس "دعم بايرن لا علاقة له بالمنصب. لقد قلت دائما بأنني سأكون تحت أمر النادي، وسوف أبذل كل ما يمكنني القيام به".

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