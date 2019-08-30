جدول مواعيد مباريات ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم يويفا حفلًا كبيرًا مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية لإجراء قرعة دورالمجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 20192020 وإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة العجوز.



وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عن العديد من المباريات القوية كعادة البطولة الأقوى أوروبيًا وعالميًا.



وأوقعت القرعة بطل النسخة الماضية حامل اللقب ليفربول الإنجليزي في مجموعة متوسطة مقارنة بإمكانيات وقيمة بطل أوروبا الحالية بجوار كلًا من نابولي الإيطالي، سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.



وأعلن ليفربول في بيان رسمي عن جدول مواعيد مبارياته كاملة في دور المجموعات من جولة الأولى حتى الأخيرة في شهر ديسمبر.



إليكم جدول مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا كاملًا:

الخميس 28 8 2019

‏1792019 نابولي × ليفربول

‏2102019 ليفربول × سالزبورج

‏23102019 جينك × ليفربول

‏5112019 ليفربول × جينك

‏27112019 ليفربول × نابولي

‏10122019 سالزبورج × ليفربول